قیمت امروز IKUN

قیمت لحظه‌ ای IKUN (IKUN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IKUN به USD برابر با $ 0 برای هر IKUN می‌ باشد.

توکن IKUN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,038 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M IKUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IKUN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03240492 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IKUN طی یک ساعت گذشته به میزان -9.32% و در هفت روز اخیر به میزان -10.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IKUN (IKUN)

ارزش بازار $ 90.04K$ 90.04K $ 90.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.04K$ 90.04K $ 90.04K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

ارزش بازار فعلی IKUN برابر است با $ 90.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IKUN برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997932.3 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.04K است.