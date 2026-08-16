قیمت امروز IDEX

قیمت لحظه‌ ای IDEX (IDEX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IDEX به USD برابر با $ 0 برای هر IDEX می‌ باشد.

توکن IDEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 738,581 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.16M IDEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IDEX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.937763 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IDEX طی یک ساعت گذشته به میزان +1.96% و در هفت روز اخیر به میزان +3.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.23K رسیده است.

اطلاعات بازار IDEX (IDEX)

ارزش بازار $ 738.58K$ 738.58K $ 738.58K حجم (24 ساعته) $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 738.58K$ 738.58K $ 738.58K سرمایه در گردش 995.16M 995.16M 995.16M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی IDEX برابر است با $ 738.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.23K. عرضه در گردش IDEX برابر است با 995.16M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 738.58K است.