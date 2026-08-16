قیمت امروز HyperSwap

قیمت لحظه‌ ای HyperSwap (SWAP) در حال حاضر برابر با $ 0.01546719 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWAP به USD برابر با $ 0.01546719 برای هر SWAP می‌ باشد.

توکن HyperSwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,075,246 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.52M SWAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWAP در بازه‌ ای بین $ 0.01521435 (حداقل) و $ 0.01561143 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158851 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01231935 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWAP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -7.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.89 رسیده است.

اطلاعات بازار HyperSwap (SWAP)

ارزش بازار $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M حجم (24 ساعته) $ 61.89$ 61.89 $ 61.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M سرمایه در گردش 69.52M 69.52M 69.52M عرضه کل 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638

ارزش بازار فعلی HyperSwap برابر است با $ 1.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.89. عرضه در گردش SWAP برابر است با 69.52M، و عرضه کل آن 92827000.63501638 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.44M است.