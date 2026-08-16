قیمت امروز Hop Protocol

قیمت لحظه‌ ای Hop Protocol (HOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOP به USD برابر با $ 0 برای هر HOP می‌ باشد.

توکن Hop Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,351 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 75.22M HOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.297217 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Hop Protocol (HOP)

ارزش بازار $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K حجم (24 ساعته) $ 1.70$ 1.70 $ 1.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 436.92K$ 436.92K $ 436.92K سرمایه در گردش 75.22M 75.22M 75.22M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hop Protocol برابر است با $ 84.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.70. عرضه در گردش HOP برابر است با 75.22M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 436.92K است.