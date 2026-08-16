قیمت امروز Hermes OS

قیمت لحظه‌ ای Hermes OS (HERMESOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HERMESOS به USD برابر با $ 0 برای هر HERMESOS می‌ باشد.

توکن Hermes OS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 86,872 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B HERMESOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HERMESOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HERMESOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hermes OS (HERMESOS)

ارزش بازار $ 86.87K$ 86.87K $ 86.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.87K$ 86.87K $ 86.87K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Hermes OS برابر است با $ 86.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HERMESOS برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.87K است.