قیمت امروز Hearing things

قیمت لحظه‌ ای Hearing things (HEARING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEARING به USD برابر با $ 0 برای هر HEARING می‌ باشد.

توکن Hearing things در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,749.74 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.14M HEARING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEARING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEARING طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hearing things (HEARING)

ارزش بازار $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K سرمایه در گردش 998.14M 998.14M 998.14M عرضه کل 998,144,873.834026 998,144,873.834026 998,144,873.834026

ارزش بازار فعلی Hearing things برابر است با $ 11.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HEARING برابر است با 998.14M، و عرضه کل آن 998144873.834026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.75K است.