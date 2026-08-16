قیمت امروز HeadStarter

قیمت لحظه‌ ای HeadStarter (HST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HST به USD برابر با $ 0 برای هر HST می‌ باشد.

توکن HeadStarter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 174,884 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 188.41M HST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HST در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.060406 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HST طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.65 رسیده است.

اطلاعات بازار HeadStarter (HST)

ارزش بازار $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K حجم (24 ساعته) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M سرمایه در گردش 188.41M 188.41M 188.41M عرضه کل 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی HeadStarter برابر است با $ 174.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.65. عرضه در گردش HST برابر است با 188.41M، و عرضه کل آن 2500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.32M است.