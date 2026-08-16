قیمت امروز HatcherLabs

قیمت لحظه‌ ای HatcherLabs (HATCHER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HATCHER به USD برابر با $ 0 برای هر HATCHER می‌ باشد.

توکن HatcherLabs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,863 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 847.34M HATCHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HATCHER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HATCHER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان +10.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HatcherLabs (HATCHER)

ارزش بازار $ 28.86K$ 28.86K $ 28.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.22K$ 32.22K $ 32.22K سرمایه در گردش 847.34M 847.34M 847.34M عرضه کل 959,701,237.496706 959,701,237.496706 959,701,237.496706

ارزش بازار فعلی HatcherLabs برابر است با $ 28.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HATCHER برابر است با 847.34M، و عرضه کل آن 959701237.496706 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.22K است.