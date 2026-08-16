قیمت امروز Happy Cat

قیمت لحظه‌ ای Happy Cat (HAPPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAPPY به USD برابر با $ 0 برای هر HAPPY می‌ باشد.

توکن Happy Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 405,202 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.33B HAPPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAPPY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.055847 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAPPY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 148.46K رسیده است.

اطلاعات بازار Happy Cat (HAPPY)

ارزش بازار $ 405.20K$ 405.20K $ 405.20K حجم (24 ساعته) $ 148.46K$ 148.46K $ 148.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 405.20K$ 405.20K $ 405.20K سرمایه در گردش 3.33B 3.33B 3.33B عرضه کل 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

ارزش بازار فعلی Happy Cat برابر است با $ 405.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 148.46K. عرضه در گردش HAPPY برابر است با 3.33B، و عرضه کل آن 3333333333.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 405.20K است.