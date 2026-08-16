قیمت امروز Guru Network

قیمت لحظه‌ ای Guru Network (GURU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GURU به USD برابر با $ 0 برای هر GURU می‌ باشد.

توکن Guru Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,086 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 546.36M GURU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GURU در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.109287 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GURU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Guru Network (GURU)

ارزش بازار $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 99.00K$ 99.00K $ 99.00K سرمایه در گردش 546.36M 546.36M 546.36M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Guru Network برابر است با $ 54.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GURU برابر است با 546.36M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 99.00K است.