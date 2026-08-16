قیمت امروز Gorbagana

قیمت لحظه‌ ای Gorbagana (GOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOR به USD برابر با $ 0 برای هر GOR می‌ باشد.

توکن Gorbagana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 461,321 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M GOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.056621 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOR طی یک ساعت گذشته به میزان -1.59% و در هفت روز اخیر به میزان -4.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 269.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Gorbagana (GOR)

ارزش بازار $ 461.32K$ 461.32K $ 461.32K حجم (24 ساعته) $ 269.79K$ 269.79K $ 269.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 461.32K$ 461.32K $ 461.32K سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M عرضه کل 999,817,411.450433 999,817,411.450433 999,817,411.450433

ارزش بازار فعلی Gorbagana برابر است با $ 461.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 269.79K. عرضه در گردش GOR برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 999817411.450433 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 461.32K است.