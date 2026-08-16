قیمت امروز GoblinCoin

قیمت لحظه‌ ای GoblinCoin (GOBLIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOBLIN به USD برابر با $ 0 برای هر GOBLIN می‌ باشد.

توکن GoblinCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,328 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 703.48M GOBLIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOBLIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02649191 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOBLIN طی یک ساعت گذشته به میزان -1.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.65K رسیده است.

اطلاعات بازار GoblinCoin (GOBLIN)

ارزش بازار $ 170.33K$ 170.33K $ 170.33K حجم (24 ساعته) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.33K$ 170.33K $ 170.33K سرمایه در گردش 703.48M 703.48M 703.48M عرضه کل 703,478,878.340353 703,478,878.340353 703,478,878.340353

ارزش بازار فعلی GoblinCoin برابر است با $ 170.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.65K. عرضه در گردش GOBLIN برابر است با 703.48M، و عرضه کل آن 703478878.340353 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.33K است.