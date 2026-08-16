قیمت امروز GIZMO

قیمت لحظه‌ ای GIZMO (GIZMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GIZMO به USD برابر با $ 0 برای هر GIZMO می‌ باشد.

توکن GIZMO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 259,801 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GIZMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GIZMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.062911 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GIZMO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -5.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.09 رسیده است.

اطلاعات بازار GIZMO (GIZMO)

ارزش بازار $ 259.80K$ 259.80K $ 259.80K حجم (24 ساعته) $ 0.09$ 0.09 $ 0.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 259.80K$ 259.80K $ 259.80K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GIZMO برابر است با $ 259.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.09. عرضه در گردش GIZMO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 259.80K است.