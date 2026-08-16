قیمت امروز Garly

قیمت لحظه‌ ای Garly (GARLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GARLY به USD برابر با $ 0 برای هر GARLY می‌ باشد.

توکن Garly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 70,995 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 946.42M GARLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GARLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GARLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.98% و در هفت روز اخیر به میزان -35.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Garly (GARLY)

ارزش بازار $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K سرمایه در گردش 946.42M 946.42M 946.42M عرضه کل 946,418,133.24558 946,418,133.24558 946,418,133.24558

ارزش بازار فعلی Garly برابر است با $ 71.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GARLY برابر است با 946.42M، و عرضه کل آن 946418133.24558 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.00K است.