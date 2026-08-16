قیمت امروز FixedCoin

قیمت لحظه‌ ای FixedCoin (FIX) در حال حاضر برابر با $ 1.51 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIX به USD برابر با $ 1.51 برای هر FIX می‌ باشد.

توکن FixedCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,076.43 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.99K FIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIX در بازه‌ ای بین $ 1.51 (حداقل) و $ 1.55 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.88 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.26 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.36 رسیده است.

اطلاعات بازار FixedCoin (FIX)

ارزش بازار $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K حجم (24 ساعته) $ 55.36$ 55.36 $ 55.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K سرمایه در گردش 9.99K 9.99K 9.99K عرضه کل 9,993.09327243 9,993.09327243 9,993.09327243

ارزش بازار فعلی FixedCoin برابر است با $ 15.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.36. عرضه در گردش FIX برابر است با 9.99K، و عرضه کل آن 9993.09327243 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.08K است.