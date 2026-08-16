قیمت امروز Everything

قیمت لحظه‌ ای Everything (EV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EV به USD برابر با $ 0 برای هر EV می‌ باشد.

توکن Everything در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,031,603 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.85B EV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00175131 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.82% و در هفت روز اخیر به میزان +0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.72K رسیده است.

اطلاعات بازار Everything (EV)

ارزش بازار $ 21.03M$ 21.03M $ 21.03M حجم (24 ساعته) $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.03M$ 21.03M $ 21.03M سرمایه در گردش 99.85B 99.85B 99.85B عرضه کل 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

ارزش بازار فعلی Everything برابر است با $ 21.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.72K. عرضه در گردش EV برابر است با 99.85B، و عرضه کل آن 99852341477.24026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.03M است.