قیمت امروز Evernode

قیمت لحظه‌ ای Evernode (EVR) در حال حاضر برابر با $ 0.068641 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVR به USD برابر با $ 0.068641 برای هر EVR می‌ باشد.

توکن Evernode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,959,446 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 36.17M EVR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVR در بازه‌ ای بین $ 0.068632 (حداقل) و $ 0.075033 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.789887 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03828492 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -16.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 144.53 رسیده است.

اطلاعات بازار Evernode (EVR)

ارزش بازار $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M حجم (24 ساعته) $ 144.53$ 144.53 $ 144.53 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M سرمایه در گردش 36.17M 36.17M 36.17M عرضه کل 72,253,440.0 72,253,440.0 72,253,440.0

ارزش بازار فعلی Evernode برابر است با $ 4.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 144.53. عرضه در گردش EVR برابر است با 36.17M، و عرضه کل آن 72253440.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.96M است.