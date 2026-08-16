قیمت امروز Elote

قیمت لحظه‌ ای Elote (LOLO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOLO به USD برابر با $ 0 برای هر LOLO می‌ باشد.

توکن Elote در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 70,692 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.58M LOLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOLO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOLO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -15.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Elote (LOLO)

ارزش بازار $ 70.69K$ 70.69K $ 70.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 70.69K$ 70.69K $ 70.69K سرمایه در گردش 998.58M 998.58M 998.58M عرضه کل 998,579,962.501212 998,579,962.501212 998,579,962.501212

ارزش بازار فعلی Elote برابر است با $ 70.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOLO برابر است با 998.58M، و عرضه کل آن 998579962.501212 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 70.69K است.