قیمت امروز ELLIE

قیمت لحظه‌ ای ELLIE (ELLIE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELLIE به USD برابر با $ 0 برای هر ELLIE می‌ باشد.

توکن ELLIE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,129 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M ELLIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELLIE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0033953 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELLIE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -29.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ELLIE (ELLIE)

ارزش بازار $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263

ارزش بازار فعلی ELLIE برابر است با $ 22.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ELLIE برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999776990.5918263 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.13K است.