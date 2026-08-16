قیمت امروز EARNFI

قیمت لحظه‌ ای EARNFI (EARNFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EARNFI به USD برابر با $ 0 برای هر EARNFI می‌ باشد.

توکن EARNFI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,767 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 946.41M EARNFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EARNFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EARNFI طی یک ساعت گذشته به میزان +9.34% و در هفت روز اخیر به میزان +0.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار EARNFI (EARNFI)

ارزش بازار $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K سرمایه در گردش 946.41M 946.41M 946.41M عرضه کل 975,985,582.398683 975,985,582.398683 975,985,582.398683

ارزش بازار فعلی EARNFI برابر است با $ 36.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EARNFI برابر است با 946.41M، و عرضه کل آن 975985582.398683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.77K است.