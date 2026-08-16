قیمت امروز Dupe

قیمت لحظه‌ ای Dupe (DUPE) در حال حاضر برابر با $ 0.00158789 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUPE به USD برابر با $ 0.00158789 برای هر DUPE می‌ باشد.

توکن Dupe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,587,788 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M DUPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUPE در بازه‌ ای بین $ 0.00156187 (حداقل) و $ 0.00160862 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.062064 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00156187 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -24.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Dupe (DUPE)

ارزش بازار $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M حجم (24 ساعته) $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,940,460.8617266 999,940,460.8617266 999,940,460.8617266

ارزش بازار فعلی Dupe برابر است با $ 1.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.06K. عرضه در گردش DUPE برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999940460.8617266 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.59M است.