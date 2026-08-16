قیمت امروز DuckChain Token

قیمت لحظه‌ ای DuckChain Token (DUCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUCK به USD برابر با $ 0 برای هر DUCK می‌ باشد.

توکن DuckChain Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 167,618 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.74B DUCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01227779 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUCK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.12% و در هفت روز اخیر به میزان -52.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DuckChain Token (DUCK)

ارزش بازار $ 167.62K$ 167.62K $ 167.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 192.48K$ 192.48K $ 192.48K سرمایه در گردش 7.74B 7.74B 7.74B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DuckChain Token برابر است با $ 167.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUCK برابر است با 7.74B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 192.48K است.