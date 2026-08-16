قیمت امروز dTRINITY Staked dUSD

قیمت لحظه‌ ای dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SDUSD به USD برابر با $ 1.015 برای هر SDUSD می‌ باشد.

توکن dTRINITY Staked dUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 524,619 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 516.94K SDUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SDUSD در بازه‌ ای بین $ 1.015 (حداقل) و $ 1.015 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.869721 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SDUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.37K رسیده است.

اطلاعات بازار dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

ارزش بازار $ 524.62K$ 524.62K $ 524.62K حجم (24 ساعته) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 524.62K$ 524.62K $ 524.62K سرمایه در گردش 516.94K 516.94K 516.94K عرضه کل 516,936.053947147 516,936.053947147 516,936.053947147

ارزش بازار فعلی dTRINITY Staked dUSD برابر است با $ 524.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.37K. عرضه در گردش SDUSD برابر است با 516.94K، و عرضه کل آن 516936.053947147 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 524.62K است.