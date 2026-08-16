قیمت امروز DogeVerse

قیمت لحظه‌ ای DogeVerse (DOGEVERSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGEVERSE به USD برابر با $ 0 برای هر DOGEVERSE می‌ باشد.

توکن DogeVerse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,963 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.00B DOGEVERSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGEVERSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGEVERSE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DogeVerse (DOGEVERSE)

ارزش بازار $ 288.96K$ 288.96K $ 288.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 288.96K$ 288.96K $ 288.96K سرمایه در گردش 200.00B 200.00B 200.00B عرضه کل 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DogeVerse برابر است با $ 288.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGEVERSE برابر است با 200.00B، و عرضه کل آن 200000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.96K است.