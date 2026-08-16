قیمت امروز Dobermann

قیمت لحظه‌ ای Dobermann (DOBERMANN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOBERMANN به USD برابر با $ 0 برای هر DOBERMANN می‌ باشد.

توکن Dobermann در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 263,864 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M DOBERMANN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOBERMANN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOBERMANN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.74% و در هفت روز اخیر به میزان +27.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.30K رسیده است.

اطلاعات بازار Dobermann (DOBERMANN)

ارزش بازار $ 263.86K$ 263.86K $ 263.86K حجم (24 ساعته) $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 263.86K$ 263.86K $ 263.86K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,904,831.6733689 999,904,831.6733689 999,904,831.6733689

ارزش بازار فعلی Dobermann برابر است با $ 263.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.30K. عرضه در گردش DOBERMANN برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999904831.6733689 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 263.86K است.