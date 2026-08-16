قیمت امروز Distorted Face

قیمت لحظه‌ ای Distorted Face (DISTORTED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DISTORTED به USD برابر با $ 0 برای هر DISTORTED می‌ باشد.

توکن Distorted Face در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,644.64 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.47M DISTORTED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DISTORTED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0060108 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DISTORTED طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +10.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Distorted Face (DISTORTED)

ارزش بازار $ 18.64K$ 18.64K $ 18.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.64K$ 18.64K $ 18.64K سرمایه در گردش 999.47M 999.47M 999.47M عرضه کل 999,473,772.254903 999,473,772.254903 999,473,772.254903

ارزش بازار فعلی Distorted Face برابر است با $ 18.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DISTORTED برابر است با 999.47M، و عرضه کل آن 999473772.254903 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.64K است.