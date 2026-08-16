قیمت امروز DFDV xStock

قیمت لحظه‌ ای DFDV xStock (DFDVX) در حال حاضر برابر با $ 3.12 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DFDVX به USD برابر با $ 3.12 برای هر DFDVX می‌ باشد.

توکن DFDV xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 521,143 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 168.63K DFDVX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DFDVX در بازه‌ ای بین $ 2.99 (حداقل) و $ 3.19 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 32.51 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DFDVX طی یک ساعت گذشته به میزان -1.96% و در هفت روز اخیر به میزان +8.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.05K رسیده است.

اطلاعات بازار DFDV xStock (DFDVX)

ارزش بازار $ 521.14K$ 521.14K $ 521.14K حجم (24 ساعته) $ 79.05K$ 79.05K $ 79.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 521.14K$ 521.14K $ 521.14K سرمایه در گردش 168.63K 168.63K 168.63K عرضه کل 168,625.5369651032 168,625.5369651032 168,625.5369651032

ارزش بازار فعلی DFDV xStock برابر است با $ 521.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.05K. عرضه در گردش DFDVX برابر است با 168.63K، و عرضه کل آن 168625.5369651032 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 521.14K است.