قیمت امروز Dasha

قیمت لحظه‌ ای Dasha (VVAIFU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VVAIFU به USD برابر با $ 0 برای هر VVAIFU می‌ باشد.

توکن Dasha در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 184,130 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.22M VVAIFU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VVAIFU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.20873 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VVAIFU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -8.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Dasha (VVAIFU)

ارزش بازار $ 184.13K$ 184.13K $ 184.13K حجم (24 ساعته) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 184.13K$ 184.13K $ 184.13K سرمایه در گردش 993.22M 993.22M 993.22M عرضه کل 993,224,764.933509 993,224,764.933509 993,224,764.933509

ارزش بازار فعلی Dasha برابر است با $ 184.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.01K. عرضه در گردش VVAIFU برابر است با 993.22M، و عرضه کل آن 993224764.933509 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 184.13K است.