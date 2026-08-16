قیمت امروز Copper Penguin

قیمت لحظه‌ ای Copper Penguin (COPPERPENGUIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COPPERPENGUIN به USD برابر با $ 0 برای هر COPPERPENGUIN می‌ باشد.

توکن Copper Penguin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,006.55 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.40M COPPERPENGUIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COPPERPENGUIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COPPERPENGUIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -8.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

ارزش بازار $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K سرمایه در گردش 969.40M 969.40M 969.40M عرضه کل 969,403,120.580339 969,403,120.580339 969,403,120.580339

ارزش بازار فعلی Copper Penguin برابر است با $ 15.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COPPERPENGUIN برابر است با 969.40M، و عرضه کل آن 969403120.580339 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.01K است.