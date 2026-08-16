قیمت امروز CommonWealth

قیمت لحظه‌ ای CommonWealth (CWU) در حال حاضر برابر با $ 0.00775865 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CWU به USD برابر با $ 0.00775865 برای هر CWU می‌ باشد.

توکن CommonWealth در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,758,601 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 900.50M CWU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CWU در بازه‌ ای بین $ 0.00761856 (حداقل) و $ 0.00770195 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.133167 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00759637 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CWU طی یک ساعت گذشته به میزان +1.45% و در هفت روز اخیر به میزان -13.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.85K رسیده است.

اطلاعات بازار CommonWealth (CWU)

ارزش بازار $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M حجم (24 ساعته) $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M سرمایه در گردش 900.50M 900.50M 900.50M عرضه کل 999,999,305.0756229 999,999,305.0756229 999,999,305.0756229

ارزش بازار فعلی CommonWealth برابر است با $ 7.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.85K. عرضه در گردش CWU برابر است با 900.50M، و عرضه کل آن 999999305.0756229 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.76M است.