قیمت امروز Cloud

قیمت لحظه‌ ای Cloud (CLOUD) در حال حاضر برابر با $ 0.02150293 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLOUD به USD برابر با $ 0.02150293 برای هر CLOUD می‌ باشد.

توکن Cloud در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,880,397 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 599.01M CLOUD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLOUD در بازه‌ ای بین $ 0.02145497 (حداقل) و $ 0.02158026 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.625172 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01277256 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLOUD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Cloud (CLOUD)

ارزش بازار $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M حجم (24 ساعته) $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.50M$ 21.50M $ 21.50M سرمایه در گردش 599.01M 599.01M 599.01M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cloud برابر است با $ 12.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.76K. عرضه در گردش CLOUD برابر است با 599.01M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.50M است.