قیمت امروز Claw16z

قیمت لحظه‌ ای Claw16z (CLAW16Z) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAW16Z به USD برابر با $ 0 برای هر CLAW16Z می‌ باشد.

توکن Claw16z در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,015.44 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CLAW16Z می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAW16Z در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAW16Z طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Claw16z (CLAW16Z)

ارزش بازار $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Claw16z برابر است با $ 19.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAW16Z برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.02K است.