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برترین توکن‌ های اکوسیستم Stellar بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Stellar را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1586
-0.13%
+0.63%
-2.34%
$ 5.36B
$ 1.22M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.30M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,998
+0.02%
+0.01%
-3.06%
$ 409.78M
$ 6.73K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.61M
$ 1.62M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,936
+0.16%
+0.01%
-2.74%
$ 61.96M
$ 71.86
10
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190558
+0.08%
-0.00%
-2.13%
$ 54.56M
$ 6.07K
11
VELO
VELO
VELO
$ 0.003084
+0.16%
-3.63%
-7.42%
$ 54.17M
$ 6.80M
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003009
-0.17%
+0.03%
-2.78%
$ 52.90M
$ 22.90M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032087
-0.01%
+0.01%
-2.58%
$ 14.10M
$ 42.48K
14
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00597049
+0.48%
-0.04%
-6.27%
$ 6.04M
$ 69.41
15
Realio
Realio
RIO
$ 0.03378
+0.06%
-3.07%
-0.21%
$ 5.39M
$ 801.74K
16
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.706929
+0.23%
-0.00%
-0.02%
$ 5.35M
$ 1.45K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 5.01M
$ 65.64K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.00055189
-0.16%
+0.03%
-4.20%
$ 4.41M
$ 502.15
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.00401
0.00%
+0.50%
-4.07%
$ 3.41M
$ 35.89M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.0413599
-0.02%
-0.02%
+0.94%
$ 2.78M
$ 11.56K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021619
+0.58%
+0.03%
-9.45%
$ 2.16M
$ 119.23K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.998677
-0.13%
0.00%
-0.03%
$ 1.12M
$ 5.43K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.014
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 1.03M
$ 17.65
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 496.43K
$ 1.75K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.03063871
0.00%
--
-37.29%
$ 43.78K
$ 4.22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015446
-0.03%
+0.29%
-0.87%
--
$ 332.57M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Stellar چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Stellar به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 27 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $86.53B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Stellar چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Stellar که در MEXC رصد می‌شوند، توکن XLM با ثبت تغییر قیمتی 0.63% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Stellar در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 27 توکن از دسته اکوسیستم Stellar را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Stellar می‌توان به USDC, XLM, PYUSD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Stellar چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Stellar در حال حاضر حدود $86.53B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Stellar، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.