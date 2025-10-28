AllUnity EUREURAU چیست

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks. AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets. EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability. Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity. The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU به ارزهای محلی

توکنومیکس AllUnity EUR (EURAU)

درک، توکنومیکس AllUnity EUR (EURAU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EURAU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AllUnity EUR (EURAU) امروز AllUnity EUR (EURAU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EURAU به واحد USD برابر است با 1.17 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EURAU نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.17 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EURAU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AllUnity EUR چقدر است؟ ارزش بازار EURAU برابر است با $ 20.56M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EURAU چقدر است؟ عرضه در گردش EURAU برابر است با 17.63M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EURAU چقدر بوده است؟ EURAU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EURAU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EURAU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.1 USD رسید. حجم معاملات EURAU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EURAU برابر است با -- USD . آیا EURAU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EURAU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EURAU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AllUnity EUR (EURAU)