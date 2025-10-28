قیمت لحظه‌ ای AllUnity EUR امروز برابر است با 1.17 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EURAU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EURAU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AllUnity EUR امروز برابر است با 1.17 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EURAU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EURAU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره EURAU

اطلاعات قیمت EURAU

وایت‌ پیپر EURAU

وب‌سایت رسمی EURAU

توکنومیکس EURAU

پیش‌بینی قیمت EURAU

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AllUnity EUR

قیمت AllUnity EUR (EURAU)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 EURAU به USD:

$1.17
$1.17$1.17
+0.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AllUnity EUR (EURAU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AllUnity EUR (EURAU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.05%

+0.28%

+0.22%

+0.22%

قیمت لحظه‌ ای AllUnity EUR (EURAU) برابر است با $1.17. در 24 ساعت گذشته، EURAU در بازه قیمتی حداقل $ 1.16 تا حداکثر $ 1.17 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EURAU برابر با $ 1.19 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.1 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EURAU در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.28% و در 7 روز گذشته +0.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AllUnity EUR (EURAU)

$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M

--
----

$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M

17.63M
17.63M 17.63M

17,629,680.33
17,629,680.33 17,629,680.33

ارزش بازار فعلی AllUnity EUR برابر است با $ 20.56M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EURAU برابر است با 17.63M، و عرضه کل آن 17629680.33 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.56M است.

تاریخچه قیمت AllUnity EUR (EURAU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AllUnity EUR به USD به میزان $ +0.00330712 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AllUnity EUR به USD به میزان $ -0.0042768180 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AllUnity EUR به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AllUnity EUR به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00330712+0.28%
30 روز$ -0.0042768180-0.36%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

AllUnity EUREURAU چیست

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR (USD)

ارزش AllUnity EUR (EURAU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AllUnity EUR (EURAU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AllUnity EUR را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AllUnity EUR را بررسی کنید!

EURAU به ارزهای محلی

توکنومیکس AllUnity EUR (EURAU)

درک، توکنومیکس AllUnity EUR (EURAU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EURAU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AllUnity EUR (EURAU)

امروز AllUnity EUR (EURAU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EURAU به واحد USD برابر است با 1.17 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EURAU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EURAU نسبت به USD برابر است با $ 1.17. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AllUnity EUR چقدر است؟
ارزش بازار EURAU برابر است با $ 20.56M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EURAU چقدر است؟
عرضه در گردش EURAU برابر است با 17.63M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EURAU چقدر بوده است؟
EURAU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EURAU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EURAU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.1 USD رسید.
حجم معاملات EURAU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EURAU برابر است با -- USD.
آیا EURAU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EURAU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EURAU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:20 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AllUnity EUR (EURAU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.64
$113,911.64$113,911.64

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.85
$4,092.85$4,092.85

-1.91%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05411
$0.05411$0.05411

-2.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.23
$201.23$201.23

+0.55%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1035
$4.1035$4.1035

-20.87%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.85
$4,092.85$4,092.85

-1.91%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.64
$113,911.64$113,911.64

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.23
$201.23$201.23

+0.55%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6321
$2.6321$2.6321

-1.09%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.98
$1,136.98$1,136.98

-0.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001000
$0.001000$0.001000

+66.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001519
$0.0000000000000001519$0.0000000000000001519

+1,293.57%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000388
$0.0000000000388$0.0000000000388

+280.39%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1638
$0.1638$0.1638

+227.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04471
$0.04471$0.04471

+123.55%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01933
$0.01933$0.01933

+93.30%