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برترین توکن‌ های SideChain بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش SideChain را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.66
-0.18%
+0.25%
-2.49%
$ 273.56M
$ 936.30
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1237
+0.49%
+1.31%
-4.84%
$ 224.65M
$ 422.69K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02321
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05003
+0.42%
+4.20%
-5.87%
$ 38.67M
$ 1.50M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3437
-0.06%
-1.18%
+2.11%
$ 35.86M
$ 165.49K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02017
-0.15%
+7.39%
-1.65%
$ 25.02M
$ 4.42M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01816
-0.27%
+3.83%
-3.15%
$ 23.15M
$ 5.64M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 62,904
0.00%
+0.00%
-2.51%
$ 13.27M
$ 47.88K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2765
0.00%
0.00%
-1.71%
$ 6.39M
$ 2.01K
10
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00058202
0.00%
-0.01%
-0.94%
$ 3.95M
$ 661.75
11
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2246
+0.72%
+0.13%
-19.67%
$ 2.23M
$ 245.88K
12
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01551056
0.00%
--
-5.07%
$ 931.75K
$ 80.63
13
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.00811
-0.26%
-0.86%
+1.48%
$ 845.11K
$ 7.16M
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01307528
-0.01%
+0.02%
+4.84%
$ 501.91K
$ 6.85K
15
$ 0.00605
0.00%
+0.83%
-1.14%
$ 389.04K
$ 4.69M
16
XANA
XANA
XETA
$ 6.23E-6
0.00%
-48.40%
-47.07%
$ 30.69K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
+0.02%
-1.42%
$ 29.98K
$ 8.14
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015396
0.00%
--
-1.75%
$ 15.40K
$ 58.94
19
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02822
-1.26%
-3.18%
+19.99%
--
$ 2.27M
20
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0853
-1.33%
+18.83%
+13.37%
--
$ 881.07K
21
BOB
BOB
BOB
$ 0.003831
-0.03%
-0.08%
-3.54%
--
$ 15.48M

سوالات متداول

توکن‌ های SideChain چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های SideChain به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $797.05M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن SideChain چیست؟
در میان توکن‌ های دسته SideChain که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAP با ثبت تغییر قیمتی 18.83% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن SideChain در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته SideChain را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص SideChain می‌توان به GNO, STX, STRK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته SideChain چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های SideChain در حال حاضر حدود $797.05M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش SideChain، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.