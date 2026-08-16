قیمت امروز Meter Governance

قیمت لحظه‌ ای Meter Governance (MTRG) در حال حاضر برابر با $ 0.01304751 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MTRG به USD برابر با $ 0.01304751 برای هر MTRG می‌ باشد.

توکن Meter Governance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 500,856 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.39M MTRG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MTRG در بازه‌ ای بین $ 0.01292716 (حداقل) و $ 0.01323433 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.47 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00917351 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MTRG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +4.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Meter Governance (MTRG)

ارزش بازار $ 500.86K$ 500.86K $ 500.86K حجم (24 ساعته) $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 708.36K$ 708.36K $ 708.36K سرمایه در گردش 38.39M 38.39M 38.39M عرضه کل 54,291,246.11547553 54,291,246.11547553 54,291,246.11547553

ارزش بازار فعلی Meter Governance برابر است با $ 500.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.82K. عرضه در گردش MTRG برابر است با 38.39M، و عرضه کل آن 54291246.11547553 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 708.36K است.