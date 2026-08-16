قیمت امروز Bitrock

قیمت لحظه‌ ای Bitrock (BROCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BROCK به USD برابر با $ 0 برای هر BROCK می‌ باشد.

توکن Bitrock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,396.0 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M BROCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BROCK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.314314 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BROCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.94 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitrock (BROCK)

ارزش بازار $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K حجم (24 ساعته) $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitrock برابر است با $ 15.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.94. عرضه در گردش BROCK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.40K است.