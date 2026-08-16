قیمت امروز Hooja

قیمت لحظه‌ ای Hooja (HOOJA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOOJA به USD برابر با $ 0 برای هر HOOJA می‌ باشد.

توکن Hooja در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 983.73M HOOJA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOOJA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOOJA طی یک ساعت گذشته به میزان +1.21% و در هفت روز اخیر به میزان -12.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hooja (HOOJA)

ارزش بازار $ 34.41K$ 34.41K $ 34.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.41K$ 34.41K $ 34.41K سرمایه در گردش 983.73M 983.73M 983.73M عرضه کل 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

ارزش بازار فعلی Hooja برابر است با $ 34.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOOJA برابر است با 983.73M، و عرضه کل آن 983728436.6776232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.41K است.