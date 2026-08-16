قیمت امروز Dice Protocol

قیمت لحظه‌ ای Dice Protocol (DICE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DICE به USD برابر با $ 0 برای هر DICE می‌ باشد.

توکن Dice Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 973.99M DICE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DICE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DICE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.71% و در هفت روز اخیر به میزان +11.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Dice Protocol (DICE)

ارزش بازار $ 111.07K$ 111.07K $ 111.07K حجم (24 ساعته) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.07K$ 111.07K $ 111.07K سرمایه در گردش 973.99M 973.99M 973.99M عرضه کل 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

ارزش بازار فعلی Dice Protocol برابر است با $ 111.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.41K. عرضه در گردش DICE برابر است با 973.99M، و عرضه کل آن 973989427.4609694 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.07K است.