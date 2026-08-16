قیمت امروز ENIMZ

قیمت لحظه‌ ای ENIMZ (ENIMZ) در حال حاضر برابر با $ 0.00991179 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ENIMZ به USD برابر با $ 0.00991179 برای هر ENIMZ می‌ باشد.

توکن ENIMZ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 921,506 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 92.97M ENIMZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ENIMZ در بازه‌ ای بین $ 0.00984318 (حداقل) و $ 0.00991186 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02979543 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00824487 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ENIMZ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 337.26 رسیده است.

اطلاعات بازار ENIMZ (ENIMZ)

ارزش بازار $ 921.51K$ 921.51K $ 921.51K حجم (24 ساعته) $ 337.26$ 337.26 $ 337.26 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 921.51K$ 921.51K $ 921.51K سرمایه در گردش 92.97M 92.97M 92.97M عرضه کل 92,971,244.76543984 92,971,244.76543984 92,971,244.76543984

ارزش بازار فعلی ENIMZ برابر است با $ 921.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 337.26. عرضه در گردش ENIMZ برابر است با 92.97M، و عرضه کل آن 92971244.76543984 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 921.51K است.