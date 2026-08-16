قیمت امروز Gelato

قیمت لحظه‌ ای Gelato (GEL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GEL به USD برابر با $ 0 برای هر GEL می‌ باشد.

توکن Gelato در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 240,674 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 282.36M GEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GEL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.21 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GEL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Gelato (GEL)

ارزش بازار $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K حجم (24 ساعته) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K سرمایه در گردش 282.36M 282.36M 282.36M عرضه کل 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

ارزش بازار فعلی Gelato برابر است با $ 240.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.80. عرضه در گردش GEL برابر است با 282.36M، و عرضه کل آن 420690000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 358.59K است.