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برترین توکن‌ های اکوسیستم Kava بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Kava را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,999112
0,00%
0,00%
-0,03%
$ 183,02B
$ 18,21B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0009
-0,01%
0,00%
+0,01%
$ 4,49B
$ 248,79K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,41B
$ 4,00M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08451
-0,01%
+0,87%
-3,45%
$ 783,37M
$ 1,60M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,476
+0,20%
-1,86%
+6,42%
$ 757,77M
$ 277,42K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0,1451
+0,21%
+1,48%
+6,73%
$ 95,44M
$ 378,36K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0,0001295
+0,16%
+2,95%
-0,31%
$ 6,64M
$ 436,49M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4,87
0,00%
-0,01%
+3,18%
$ 4,57M
$ 7,53K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0,02579506
+0,10%
-0,00%
-2,30%
$ 1,75M
$ 156,55
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0,0003234
+0,09%
+0,01%
-7,85%
$ 601,38K
$ 12,41
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0,03998409
0,00%
-0,01%
-2,66%
$ 378,73K
$ 15,58
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1 883,39
+0,06%
+0,00%
-2,61%
$ 93,46K
$ 7,81K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0,00045861
0,00%
--
0,00%
$ 61,82K
$ 22,90

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Kava چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Kava به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 13 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $190.57B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Kava چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Kava که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ACS با ثبت تغییر قیمتی 2.95% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Kava در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 13 توکن از دسته اکوسیستم Kava را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Kava می‌توان به USDT, USDE, SUSDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Kava چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Kava در حال حاضر حدود $190.57B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Kava، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.