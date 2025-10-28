Kava LendHARD چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kava Lend (HARD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kava Lend (USD)

ارزش Kava Lend (HARD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kava Lend (HARD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kava Lend را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kava Lend را بررسی کنید!

HARD به ارزهای محلی

توکنومیکس Kava Lend (HARD)

درک، توکنومیکس Kava Lend (HARD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HARD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kava Lend (HARD) امروز Kava Lend (HARD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HARD به واحد USD برابر است با 0.00497322 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HARD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00497322 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HARD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kava Lend چقدر است؟ ارزش بازار HARD برابر است با $ 670.25K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HARD چقدر است؟ عرضه در گردش HARD برابر است با 134.79M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HARD چقدر بوده است؟ HARD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.97 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HARD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HARD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00206758 USD رسید. حجم معاملات HARD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HARD برابر است با -- USD . آیا HARD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HARD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HARD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kava Lend (HARD)