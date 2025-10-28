StonksSTNK چیست

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain. Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC. On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned. Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain. Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC. On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned. Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

پیش‌ بینی قیمت Stonks (USD)

ارزش Stonks (STNK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stonks (STNK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stonks را بررسی کنید.

STNK به ارزهای محلی

توکنومیکس Stonks (STNK)

درک، توکنومیکس Stonks (STNK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STNK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stonks (STNK) امروز Stonks (STNK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STNK به واحد USD برابر است با 16.63 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STNK نسبت به USD چقدر است؟ $ 16.63 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STNK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Stonks چقدر است؟ ارزش بازار STNK برابر است با $ 9.69M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STNK چقدر است؟ عرضه در گردش STNK برابر است با 581.91K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STNK چقدر بوده است؟ STNK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 370.17 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STNK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STNK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 7.81 USD رسید. حجم معاملات STNK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STNK برابر است با -- USD . آیا STNK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STNK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STNK مراجعه کنید.

