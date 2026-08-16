قیمت امروز Mother Iggy

قیمت لحظه‌ ای Mother Iggy (MOTHER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOTHER به USD برابر با $ 0 برای هر MOTHER می‌ باشد.

توکن Mother Iggy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 707,568 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.34M MOTHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOTHER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.230559 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOTHER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.52% و در هفت روز اخیر به میزان -4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 894.42 رسیده است.

اطلاعات بازار Mother Iggy (MOTHER)

ارزش بازار $ 707.57K$ 707.57K $ 707.57K حجم (24 ساعته) $ 894.42$ 894.42 $ 894.42 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 707.57K$ 707.57K $ 707.57K سرمایه در گردش 965.34M 965.34M 965.34M عرضه کل 965,340,428.933798 965,340,428.933798 965,340,428.933798

ارزش بازار فعلی Mother Iggy برابر است با $ 707.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 894.42. عرضه در گردش MOTHER برابر است با 965.34M، و عرضه کل آن 965340428.933798 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 707.57K است.