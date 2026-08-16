قیمت امروز Neiro

قیمت لحظه‌ ای Neiro (NEIRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEIRO به USD برابر با $ 0 برای هر NEIRO می‌ باشد.

توکن Neiro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,387,178 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B NEIRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEIRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00301761 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEIRO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.72% و در هفت روز اخیر به میزان -2.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Neiro (NEIRO)

ارزش بازار $ 27.39M$ 27.39M $ 27.39M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.39M$ 27.39M $ 27.39M سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Neiro برابر است با $ 27.39M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEIRO برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.39M است.