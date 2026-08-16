قیمت امروز Kimchi Coin

قیمت لحظه‌ ای Kimchi Coin (KIMCHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIMCHI به USD برابر با $ 0 برای هر KIMCHI می‌ باشد.

توکن Kimchi Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,012 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00T KIMCHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIMCHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIMCHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +2.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Kimchi Coin (KIMCHI)

ارزش بازار $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K سرمایه در گردش 10.00T 10.00T 10.00T عرضه کل 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kimchi Coin برابر است با $ 38.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KIMCHI برابر است با 10.00T، و عرضه کل آن 10000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.01K است.