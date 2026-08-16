قیمت امروز nubcat

قیمت لحظه‌ ای nubcat (NUB) در حال حاضر برابر با $ 0.00213073 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NUB به USD برابر با $ 0.00213073 برای هر NUB می‌ باشد.

توکن nubcat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,138,831 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M NUB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NUB در بازه‌ ای بین $ 0.00204832 (حداقل) و $ 0.0022579 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.182033 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00125942 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NUB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +11.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 247.30K رسیده است.

اطلاعات بازار nubcat (NUB)

ارزش بازار $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M حجم (24 ساعته) $ 247.30K$ 247.30K $ 247.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,913,180.4276127 999,913,180.4276127 999,913,180.4276127

ارزش بازار فعلی nubcat برابر است با $ 2.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 247.30K. عرضه در گردش NUB برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999913180.4276127 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.14M است.