TruFin Staked INJTRUINJ چیست

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral. TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

توکنومیکس TruFin Staked INJ (TRUINJ)

درک، توکنومیکس TruFin Staked INJ (TRUINJ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRUINJ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TruFin Staked INJ (TRUINJ) امروز TruFin Staked INJ (TRUINJ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRUINJ به واحد USD برابر است با 8.58 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRUINJ نسبت به USD چقدر است؟ $ 8.58 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRUINJ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TruFin Staked INJ چقدر است؟ ارزش بازار TRUINJ برابر است با $ 11.93M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRUINJ چقدر است؟ عرضه در گردش TRUINJ برابر است با 1.39M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRUINJ چقدر بوده است؟ TRUINJ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 16.29 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRUINJ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRUINJ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 4.75 USD رسید. حجم معاملات TRUINJ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRUINJ برابر است با -- USD . آیا TRUINJ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRUINJ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRUINJ مراجعه کنید.

