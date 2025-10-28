قیمت لحظه‌ ای TruFin Staked INJ امروز برابر است با 8.58 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRUINJ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRUINJ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای TruFin Staked INJ امروز برابر است با 8.58 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRUINJ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRUINJ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت TruFin Staked INJ (TRUINJ)

قیمت لحظه‌ ای 1 TRUINJ به USD:

$8.58
$8.58$8.58
-4.30%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای TruFin Staked INJ (TRUINJ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:15:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TruFin Staked INJ (TRUINJ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 8.51
$ 8.51$ 8.51
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 9.04
$ 9.04$ 9.04
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 8.51
$ 8.51$ 8.51

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

+0.11%

-4.33%

+0.36%

+0.36%

قیمت لحظه‌ ای TruFin Staked INJ (TRUINJ) برابر است با $8.58. در 24 ساعت گذشته، TRUINJ در بازه قیمتی حداقل $ 8.51 تا حداکثر $ 9.04 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRUINJ برابر با $ 16.29 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 4.75 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRUINJ در یک ساعت گذشته +0.11%، در 24 ساعت گذشته -4.33% و در 7 روز گذشته +0.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TruFin Staked INJ (TRUINJ)

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

--
----

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,206.916698799
1,390,206.916698799 1,390,206.916698799

ارزش بازار فعلی TruFin Staked INJ برابر است با $ 11.93M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRUINJ برابر است با 1.39M، و عرضه کل آن 1390206.916698799 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.93M است.

تاریخچه قیمت TruFin Staked INJ (TRUINJ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت TruFin Staked INJ به USD به میزان $ -0.388325356066641 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت TruFin Staked INJ به USD به میزان $ -2.2480269240 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت TruFin Staked INJ به USD به میزان $ -3.1674039540 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت TruFin Staked INJ به USD به میزان $ -5.472495112211787 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.388325356066641-4.33%
30 روز$ -2.2480269240-26.20%
60 روز$ -3.1674039540-36.91%
90 روز$ -5.472495112211787-38.94%

TruFin Staked INJTRUINJ چیست

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت TruFin Staked INJ (USD)

ارزش TruFin Staked INJ (TRUINJ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TruFin Staked INJ (TRUINJ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TruFin Staked INJ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TruFin Staked INJ را بررسی کنید!

TRUINJ به ارزهای محلی

توکنومیکس TruFin Staked INJ (TRUINJ)

درک، توکنومیکس TruFin Staked INJ (TRUINJ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRUINJ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TruFin Staked INJ (TRUINJ)

امروز TruFin Staked INJ (TRUINJ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRUINJ به واحد USD برابر است با 8.58 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRUINJ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRUINJ نسبت به USD برابر است با $ 8.58. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TruFin Staked INJ چقدر است؟
ارزش بازار TRUINJ برابر است با $ 11.93M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRUINJ چقدر است؟
عرضه در گردش TRUINJ برابر است با 1.39M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRUINJ چقدر بوده است؟
TRUINJ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 16.29 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRUINJ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRUINJ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 4.75 USD رسید.
حجم معاملات TRUINJ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRUINJ برابر است با -- USD.
آیا TRUINJ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRUINJ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRUINJ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:15:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TruFin Staked INJ (TRUINJ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

