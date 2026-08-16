قیمت امروز ViFoxCoin

قیمت لحظه‌ ای ViFoxCoin (VFX) در حال حاضر برابر با $ 1.009 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VFX به USD برابر با $ 1.009 برای هر VFX می‌ باشد.

توکن ViFoxCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,009,448 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.92M VFX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VFX در بازه‌ ای بین $ 1.009 (حداقل) و $ 1.018 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.2 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.671625 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VFX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.08 رسیده است.

اطلاعات بازار ViFoxCoin (VFX)

ارزش بازار $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M حجم (24 ساعته) $ 59.08$ 59.08 $ 59.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M سرمایه در گردش 9.92M 9.92M 9.92M عرضه کل 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

ارزش بازار فعلی ViFoxCoin برابر است با $ 10.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.08. عرضه در گردش VFX برابر است با 9.92M، و عرضه کل آن 9916917.363 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.01M است.